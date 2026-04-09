В Иране рассказали, сколько судов намерен пропускать Тегеран через Ормузский пролив

ТАСС: Иран будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день

Тегеран в рамках соглашения о прекращении огня будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов ежедневно. Об этом рассказал ТАСС высокопоставленный иранский источник перед переговорами в Исламабаде.

«В условиях действующего режима прекращения огня через Ормузский пролив разрешено проходить не более 15 судам в день. Это движение строго зависит от согласия Ирана и соблюдения конкретного протокола», — сказал он.

По словам источника, новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), была официально доведена до сведения сторон в регионе.

Он добавил, что возврата к довоенному статусу-кво не будет.

До этого США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон усомнился в победе Вашингтона в объявленном перемирии США и Ирана.