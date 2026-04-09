Израиль тайно одобрил создание рекордного числа поселений на Западном берегу

The Times of Israel: Израиль одобрил создание 34-х поселений на Западном берегу
Власти Израиля две недели назад без огласки одобрили создание на Западном берегу реки Иордан 34 новых еврейских поселений. Об этом пишет издание The Times of Israel.

Как отмечает издание, эти поселения, как ожидается, будут включать не только новые населенные пункты, но и уже существующие форпосты, которые до сих пор считались нелегальными, а теперь будут узаконены.

По информации журналистов, это решение принял кабинет безопасности, информация о встречах и решениях которого засекречена. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В декабре прошлого года израильские власти одобрили проект строительства 19 новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Таким образом, общее число новых поселений за последние несколько лет достигло 69. По словам израильского министра финансов Бецалеля Смотрича, это является рекордом.

23 марта стало известно, что израильский кабинет министров признал 13 поселенческих форпостов на Западном берегу реки Иордан населенными пунктами.

Ранее СМИ рассказали об отношении Трампа к возможной аннексии Израилем Западного берега.

 
