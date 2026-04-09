Посол Григорьев заявил, что работа дипломатов РФ требует знания психиатрии

Современный дипломат, чтобы эффективно справляться с глобальными вызовами, должен обладать обширными знаниями в самых разных областях, включая экономику, право, психологию и даже основы психиатрии, принимая во внимание особенности «партнеров» России. Об этом заявил посол Российской Федерации в Таджикистане Семен Григорьев, чьи слова приводит ТАСС.

«Необходимо быть частично и юристом, и экономистом, и социологом, и политологом, и психологом, и, как я на основании своего опыта говорю, с учетом специфики [некоторых] наших «партнеров» иногда психиатром», — сказал он в беседе с представителями прессы на мероприятии, посвященном открытию Дней МГИМО в Душанбе.

Григорьев также заметил, что в некоторых государствах отсутствуют специализированные университеты, готовящие дипломатических работников.

«В России применяется иной подход. У нас существует целенаправленная подготовка дипломатов, и МГИМО является ключевым, хотя и не единственным, вузом, занимающимся этим направлением», — пояснил он.

С 9 по 10 апреля в столице Таджикистана впервые проходит мероприятие «Дни МГИМО», в рамках которого преподаватели и сотрудники университета предоставляют абитуриентам информацию о программах обучения, условиях поступления и особенностях образовательного процесса.

Ранее МГИМО запустил программу профессиональной переподготовки для ветеранов СВО, которую завершат с дипломами.