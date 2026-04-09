Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Посол Григорьев заявил, что работа дипломатов РФ требует знания психиатрии

Посол Григорьев: для работы с «партнерами» дипломатам РФ нужны знания психиатрии
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Современный дипломат, чтобы эффективно справляться с глобальными вызовами, должен обладать обширными знаниями в самых разных областях, включая экономику, право, психологию и даже основы психиатрии, принимая во внимание особенности «партнеров» России. Об этом заявил посол Российской Федерации в Таджикистане Семен Григорьев, чьи слова приводит ТАСС.

«Необходимо быть частично и юристом, и экономистом, и социологом, и политологом, и психологом, и, как я на основании своего опыта говорю, с учетом специфики [некоторых] наших «партнеров» иногда психиатром», — сказал он в беседе с представителями прессы на мероприятии, посвященном открытию Дней МГИМО в Душанбе.

Григорьев также заметил, что в некоторых государствах отсутствуют специализированные университеты, готовящие дипломатических работников.

«В России применяется иной подход. У нас существует целенаправленная подготовка дипломатов, и МГИМО является ключевым, хотя и не единственным, вузом, занимающимся этим направлением», — пояснил он.

С 9 по 10 апреля в столице Таджикистана впервые проходит мероприятие «Дни МГИМО», в рамках которого преподаватели и сотрудники университета предоставляют абитуриентам информацию о программах обучения, условиях поступления и особенностях образовательного процесса.

Ранее МГИМО запустил программу профессиональной переподготовки для ветеранов СВО, которую завершат с дипломами.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!