Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

71-летний владелец магазина заманил к себе шоколадкой 7-летнюю девочку и изнасиловал

Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Пожилой индиец изнасиловал семилетнюю девочку, заманив ее к себе сладостями. Об этом пишет газета Times of India.

Инцидент произошел в индийском городе Ачанта во вторник, 7 апреля. По данным полиции, 71-летний владелец продуктового магазина Велаган Венката Свами заманил ребенка в лавку шоколадом и печеньем, воспользовавшись отсутствием свидетелей.

Свами, вдовец и отец взрослого сына, совершил преступление, несмотря на ее крики. Девочка вернулась домой к вечеру и рассказала обо всем матери, которая подала заявление.

Как уточняется, девочка живет по соседству, а ее родители также занимаются уличной торговлей. Семья жертвы, как отметил заместитель инспектора полиции, социально уязвима и происходит из низшего социального слоя.

Утром пострадавшую доставили в государственную больницу Палаколлу для медицинского осмотра. Возбуждено уголовное дело, но задержать подозреваемого пока не удалось. Ведется расследование.

Ранее в Краснодаре мужчина заманил к себе домой трех девочек и изнасиловал.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!