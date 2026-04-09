71-летний владелец магазина заманил к себе шоколадкой 7-летнюю девочку и изнасиловал

В Индии владелец магазина заманил к себе семилетнюю девочку и изнасиловал

Пожилой индиец изнасиловал семилетнюю девочку, заманив ее к себе сладостями. Об этом пишет газета Times of India.

Инцидент произошел в индийском городе Ачанта во вторник, 7 апреля. По данным полиции, 71-летний владелец продуктового магазина Велаган Венката Свами заманил ребенка в лавку шоколадом и печеньем, воспользовавшись отсутствием свидетелей.

Свами, вдовец и отец взрослого сына, совершил преступление, несмотря на ее крики. Девочка вернулась домой к вечеру и рассказала обо всем матери, которая подала заявление.

Как уточняется, девочка живет по соседству, а ее родители также занимаются уличной торговлей. Семья жертвы, как отметил заместитель инспектора полиции, социально уязвима и происходит из низшего социального слоя.

Утром пострадавшую доставили в государственную больницу Палаколлу для медицинского осмотра. Возбуждено уголовное дело, но задержать подозреваемого пока не удалось. Ведется расследование.

Ранее в Краснодаре мужчина заманил к себе домой трех девочек и изнасиловал.