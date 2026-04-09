Трамп вынес ЕС ультиматум по присутствию в Ормузском проливе

США стало недостаточно политических лозунгов со стороны европейских союзников. Теперь они требуют военного участия ЕС в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом пишет Spiegel.

По данным издания, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал власти Европы, что президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни увидеть конкретные обязательства европейских партнеров по отправке флота или других военных средств. Несколько европейских дипломатов, проинформированных об итогах встречи генсека Североатлантического альянса с президентом США сочли такие требования ультиматумом.

Кроме того, по данным американских СМИ Трамп поручил составить список европейских партнеров, которые будут готовы поддержать его в войне с Ираном или выступят против. Предполагается, что отказавшиеся помогать страны могут лишиться американской зашиты на своих территориях.

1 апреля Трамп сообщил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО из-за того, что страны-члены альянса отказались помогать Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива. При этом глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что страны НАТО не получали от США «реальных» запросов о помощи.

До этого российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ может предложить миру безопасные маршруты в условиях войны на Ближнем Востоке.

