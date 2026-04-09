Житель Башкирии сломал пенис, когда изменял жене в бане с секс-работницей

В Стерлитамаке 37-летний мужчина сломал пенис, изменяя жене в бане с секс-работницей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, он сказал супруге, что идет париться с друзьями, но компания позвала девушку по вызову. Петр уединился с ней в парной, однако партнерша поскользнулась на мокром полу и упала. В этот момент раздался хруст — произошел разрыв белочной оболочки органа, который деформировался и посинел.

Мужчину с острой болью экстренно госпитализировали и прооперировали. Пациент мог навсегда остаться импотентом, но врачи спасли его половой орган. После выписки мужчина вернулся домой к жене, с которой пришлось долго объясняться. Теперь ему придется регулярно посещать уролога, соблюдать постельный режим и отказаться от секса минимум на несколько месяцев.

