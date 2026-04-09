Британец украл у женщину сумку с яйцами Фаберже стоимостью $2,6 млн

Энцо Контичелло из Лондона получил два года тюрьмы за кражу у женщины дизайнерской сумки, в которой находились редкие яйца Фаберже стоимостью около $2,6 млн, пишет The Sun.

Кража произошла в пабе Dog and Duck в районе Сохо. По данным полиции, мужчина сначала попытался украсть рюкзак другого посетителя, а затем заметил сумку Givenchy, оставленную на полу возле бара руководителем компании Craft Irish Whiskey Рози Доусон.

На камерах наблюдения видно, как злоумышленник спокойно выходит из заведения и незаметно забирает сумку. Внутри находились редкие часы и яйца Фаберже, а также ноутбук, кошелек и личные вещи потерпевшей.

После кражи Контичелло воспользовался банковскими картами Доусон, купив в ближайших магазинах напитки и сигареты. Как сообщили в полиции, драгоценный комплект до сих пор не найден, и его поиски продолжаются.

На задержание подозреваемого ушло больше года. После преступления он скрылся в Ирландии, где использовал вымышленное имя и поддельные документы. В итоге его удалось задержать в Белфасте по другому делу, а затем этапировать в Лондон.

Ранее яйцо Фаберже, проглоченное вором, «вышло естественным образом».

 
