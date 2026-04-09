Финляндия столкнулась с резким усилением помех навигации из-за атак дронов ВСУ

Береговая охрана Финского залива зафиксировала резкое усиление помех спутниковой навигации на фоне налетов украинских БПЛА на Россию. Как сообщает финская государственная вещательная компания Yle, глушение сигналов GNSS теперь наблюдается не только в восточной части акватории, но и в районе города Хамина.

Заместитель командующего Береговой охраной Финского залива Илья Ильин констатировал, что количество помех заметно выросло именно в те периоды, когда украинские силы наносят удары по российской территории. Он добавил, что на интенсивность помех также влияют погодные условия. За точной статистикой зафиксированных случаев он отправил журналистов в Агентство транспорта и связи Traficom, но при этом заверил, что «таких случаев было довольно много».

Помехи GNSS в восточной части Финского залива, по словам представителя береговой охраны, начали появляться с 2023 года. Ведомство усилило уровень отслеживания сигналов после недавних инцидентов с обнаружением украинских беспилотников. При этом собственная радиолокационная сеть Финляндии оказалась неспособна обнаружить украинские беспилотники в полете.

Ранее Финляндия запросила у ЕС десятки миллионов евро из-за украинских беспилотников.