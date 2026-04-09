Россияне раскупают горящие туры в ОАЭ после перемирия США и Ирана

Ole Dor/Shutterstock/FOTODOM

Россияне начали покупать горящие туры в ОАЭ на фоне перемирия на Ближнем Востоке, путевки на ближайшие дни подешевели почти вдвое. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По словам туроператоров, сейчас распродаются путевки на апрель, от которых путешественники отказались в начале конфликта. Цена семидневного отпуска на двоих стартует от 74 тысяч рублей. Ранее аналогичные путевки стоили в районе 120–130 тысяч. Премиальный отдых в отелях класса люкс обойдется дороже — около 350 тысяч рублей на двоих. Часть россиян готова вылететь в Эмираты уже в этом месяце.

Турагенты утверждают, что в Дубае возобновляют работу все экскурсии и развлекательные программы, которые временно отменили ранее. Практически полностью выкуплены путевки на август и сентябрь. Хороших вариантов на эти месяцы почти не осталось.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что интерес к горящим путевкам в ОАЭ есть, однако покупатели ведут себя осторожно. Причина — действующая рекомендация Минэкономразвития приостановить продажи туров в ряд стран Персидского залива.

Напомним, США и Иран договорились (https://www.gazeta.ru/business/2026/04/08/22759315.shtml) о двухнедельном прекращении огня в ночь на 8 апреля. Переговоры Вашингтона и Тегерана о прекращении войны должны пройти в пятницу 10 апреля в Исламабаде.

Ранее сообщалось, что снижение цен на туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) замедлило инфляцию в России.

 
