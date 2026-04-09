Евросоюз выступил против платы за проход судов через Ормузский пролив

Проход судов через Ормузский пролив должен осуществляться без какой-либо платы. Об этом заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас, передает «Интерфакс».

«Международное право провозглашает свободу судоходства, а это значит — никакой платы за проход», — сказал он.

Накануне газета Financial Times сообщила, что Иран требует по $1 в криптовалюте за каждый баррель нефти на борту танкеров, проходящих через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия с США.

Ранее в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана.