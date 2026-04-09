Около 10 тысяч жителей города в Ленобласти остались без холодной воды

Около 10 тысяч жителей города Кингисеппа в Ленобласти остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает «Ъ-Северо-Запад» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

В экстренной службе уточнили, что холодное водоснабжение отключено в домах и квартирах, где проживают в общей сложности 9613 человек. Причиной стало ЧП на водопроводе в районе дома № 37/2 по Большой Советской улице.

В МЧС добавили, что на период аварийного отключения жителям домов, оставшихся без холодной воды, будет организован ее подвоз по запросу.

В Леноблводоканале сообщили, что запрос на подвоз холодной воды можно оформить в ситуационном центре по телефону 8(812)409-00-01. На странице со списком аварийных работ на сайте организации указано, что отключена подача холодной воды в нескольких социальных объектах. В сообщении уточняется, что ремонтные работы на поврежденном объекте начались в 10:00 по местному времени.

