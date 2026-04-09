Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Около 10 тысяч жителей города в Ленобласти остались без холодной воды

МЧС Ленобласти: 9613 жителей Кингисеппа остались без холодной воды из-за аварии
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Около 10 тысяч жителей города Кингисеппа в Ленобласти остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает «Ъ-Северо-Запад» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

В экстренной службе уточнили, что холодное водоснабжение отключено в домах и квартирах, где проживают в общей сложности 9613 человек. Причиной стало ЧП на водопроводе в районе дома № 37/2 по Большой Советской улице.

В МЧС добавили, что на период аварийного отключения жителям домов, оставшихся без холодной воды, будет организован ее подвоз по запросу.

В Леноблводоканале сообщили, что запрос на подвоз холодной воды можно оформить в ситуационном центре по телефону 8(812)409-00-01. На странице со списком аварийных работ на сайте организации указано, что отключена подача холодной воды в нескольких социальных объектах. В сообщении уточняется, что ремонтные работы на поврежденном объекте начались в 10:00 по местному времени.

Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
