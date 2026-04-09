Иран поставил США и Израиль перед выбором

Иран настаивает, что прекращение войны должно быть закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный иранский источник перед переговорами в Исламабаде.

«Если прекращение войны не будет закреплено в резолюции Совета Безопасности ООН на основе выдвинутых нами условий, мы полностью готовы возобновить боевые действия против США и сионистского режима (Израиля. — «Газета.Ru»)», — сказал собеседник агентства.

Он пригрозил, что удары будут наноситься с еще большей интенсивностью.

Переговоры США и Ирана должны состояться в столице Пакистана Исламабаде 11 апреля. На данный момент между сторонами конфликта действует объявленное 8 апреля двухнедельное перемирие.

Ожидается, что в состав американской делегации войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Вэнс выразил оптимизм относительно исхода этих переговоров. По словам политика, многое будет зависеть от готовности Тегерана пойти на уступки. Вашингтон намерен добиваться от Тегерана передачи ядерных материалов и прекращения обогащения урана. Эти требования, по словам Вэнса, станут ключевыми на переговорах.

