Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА «Новости».

«Большое спасибо, молитесь за меня», — сказал папа Римский.

Президент и понтифик крепко пожали друг другу руки.

Отмечается, что просьбу Франциска Путину не перевели.

«Спасибо за содержательную и интересную беседу», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.