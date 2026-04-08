В Белом доме назвали красную линию по Ирану

Левитт: Трамп не отступит в намерении получить уран из Ирана

Президент США Дональд Трамп не отступит от своих намерений получить уран из Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«Это находится на самом верху списка приоритетов президента и его переговорной группы по мере того, как они вступают в следующий раунд обсуждений. И, как я сказала во вступительном слове, это красная линия, от которой президент не намерен отступать, и он полон решимости добиться этого», — подчеркнула Левитт.

По ее словам, Белый дом надеется, что это удастся сделать дипломатическим путем.

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75.

