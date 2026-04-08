Полицейские получили ранения в посольстве США в Бельгии

РИА Новости: двое полицейских получили травмы при ЧП в посольстве США в Брюсселе
Двое полицейских получили легкие травмы в результате инцидента, который произошел в посольстве США в Брюсселе. Об этом сообщила РИА Новости представитель полиции столицы Бельгии Линда Камареро-Верде.

По ее словам, в среду около 12:00 (13:00 мск) полиция прибыла в американское посольство в Брюсселе из-за человека, который отказывался покинуть здание.

«Во время вызова двое сотрудников службы безопасности федеральной полиции получили легкие травмы. Подозреваемого доставили в полицейский участок для допроса», — сказала Камареро-Верде.

Она добавила, что расследование продолжается, в том числе с анализом записей с камер наблюдения.

7 апреля турецкий новостной портал Haber7 сообщил, что в Стамбуле неизвестные напали на консульство Израиля, ранения получили два полицейских. По информации журналистов, троих нападавших ликвидировали. Перестрелка произошла в районе Левент в Стамбуле рядом с израильской дипмиссией.

Ранее во Франции 30 человек напали на пятерых полицейских.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!