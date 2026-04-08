В Ростовской области женщина впала в кому после родов

Mash: в Ростовской области женщина не выжила после родов

В Ростовской области минздрав проводит проверку после того, как беременная женщина впала в кому и не выжила после родов. Об этом сообщает Don Mash.

Инцидент произошел в Новочеркасске. 27-летнюю женщину по имени Анна привезли в роддом со схватками. По словам семьи, ей вкололи лекарство.

«Уже после первой процедуры она пожаловалась на сильные боли и трясущиеся ноги», – сообщается в публикации.

Специалист ввел еще три дозы, после чего у пострадавшей начались судороги. В результате она впала в кому, а медики экстренно провели операцию и достали ребенка, его жизни сейчас ничто не угрожает.

Анна попала в перинатальный центр областного центра, но медики спасти ее не смогли.

Известно, что у женщины есть еще один ребенок, ему пять лет.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. На данный момент сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства инцидента.

