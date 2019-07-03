ПАСЕ рассказала о своих ожиданиях от России

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Замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони заявила, что Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) имеет определенные ожидания от России после того, как она восстановит свои полномочия в этой структуре. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, российская сторона знает об этих ожиданиях.

«Я не называю это «условиями», поскольку это слово не было использовано, но это сильные ожидания», — отметила Баттаини-Драгони.

Она добавила, что одно из ожиданий со стороны ПАСЕ — возврат к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и другими комитетами ассамблеи.

Другое ожидание, подчеркнула она, — обсуждение проблемы, связанной с 24 украинскими моряками.

В конце концов, заявила замгенсека, ожидается, что Россия выплатит все взносы.

Ранее сообщалось, что Россия может отказаться от расплаты перед Советом Европы.