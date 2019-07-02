«Мы все живые люди»: в пресс-службе объяснили поведение губернатора в Канске

В пресс-службе губернатора Красноярского края отреагировали на поведение главы региона Александра Усса в Канске. Об этом сообщают РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря Елены Уляшевой, высказывание Усса вырвано из контекста.

Уляшева добавила, что губернатор оперативно вылетел на место затопления, чтобы «лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчиненные».

«Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди», — заключила пресс-секретарь.

Ранее чиновник на встрече с пострадавшими от паводка жителями нагрубил женщине. На вопрос, пришлют ли вертолеты, если город снова затопят, он заявил, что женщина, которая поинтересовалась этим, пытается «качнут права». Видео с его словами появилось в Сети.