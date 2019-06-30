Ступивший впервые ногой в КНДР Трамп пригласил Ким Чен Ына в гости

Президент США Дональд Трамп пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына в Вашингтон, сообщает CNN.

«Я приглашаю тебя в Белый дом прямо сейчас», — сказал Трамп.

В ответ на предложение главы Соединенных Штатов, лидер КНДР улыбнулся.

«Рад снова тебя видеть. Я не ожидал встретить тебя в этом месте», — сказал Ким Чен Ын.

В настоящее время пока неизвестно, согласился ли Ким Чен Ын на приглашение Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп ступил ногой на территорию КНДР.