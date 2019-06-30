Ступивший впервые ногой в КНДР Трамп пригласил Ким Чен Ына в гости
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Президент США Дональд Трамп пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына в Вашингтон, сообщает CNN.
«Я приглашаю тебя в Белый дом прямо сейчас», — сказал Трамп.
В ответ на предложение главы Соединенных Штатов, лидер КНДР улыбнулся.
«Рад снова тебя видеть. Я не ожидал встретить тебя в этом месте», — сказал Ким Чен Ын.
В настоящее время пока неизвестно, согласился ли Ким Чен Ын на приглашение Трампа.
Ранее сообщалось, что Трамп ступил ногой на территорию КНДР.