Трамп захотел встречи с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

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Президент США Дональд Трамп и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время переговоров во... Президент США Дональд Трамп и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время переговоров во...
Президент США Дональд Трамп и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время переговоров во...
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил благоприятный ответ о возможной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, сообщает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что хочет увидеть лидера КНДР Ким Чен Ына хоть на пару минут.

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