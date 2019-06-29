Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу

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Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом политик написал на своей странице твиттере.

По словам американского лидера, после встреч с председателем КНР Си Цзиньпином он направится в Южную Корею, где увидится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Когда я буду там, если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным, я встречусь с ним на границе», — заявил Трамп.

Он добавил, что готов встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне, чтобы поздороваться и пожать ему руку.

Ранее The National Interest объяснил, почему Ким Чен Ын больше не боится Трампа.