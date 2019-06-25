Делегацию России пригласили участвовать в сессии ПАСЕ

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Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, организация приняла резолюцию, которая позволяет парламентариям России вернутся в ПАСЕ.

Как отмечается, в правила работы ПАСЕ также был добавлен пункт о том, что право членов организации выступать и голосовать не может быть отозвано через пересмотр полномочий.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ обсуждает 222 поправки к проекту по российской делегации.