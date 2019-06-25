Киев отреагировал на приглашение РФ в ПАСЕ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/549/12142549/RTS13STG-pic905-895x505-29806.jpg">

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Ариев заявил, что парламентарии будут добиваться введения санкций против делегации России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, делегация Украины намерена продолжить «битву» за санкции против России в ПАСЕ.

Он также добавил, что ночью, 25 июня, ПАСЕ открыла свои двери для России.

При этом Украине необходимо 30 голосов парламентариев для того, чтобы оспорить полномочия России.

Ранее сообщалось, что российская делегация подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.