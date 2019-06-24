Украина готова покинуть ПАСЕ из-за России
Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина может прекратить участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если полномочия России в организации будут восстановлены. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, при таком раскладе украинскому государству нечего будет делать в ПАСЕ.
«Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня», — пояснил Арьев.
На настоящий момент проходит сессия ассамблеи, где решается вопрос о возможности России участвовать в работе ПАСЕ без каких-либо ограничений.
Ранее сообщалось, что Украина подала 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ.