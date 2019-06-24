Евкуров назвал причину отставки
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Объявивший об отставке глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал причину ухода с поста. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, причиной такого решения стала разобщенность властей и общества.
«Давайте наберемся мужества сказать, что все мы... разобщены», — начал Евкуров.
Он рассказал, что каждый представитель власти республики делает перед собой выбор. Кто-то заботится о личных интересах, а кто-то поступает в соответствии со своими идеалами и представлениями о государственности.
«Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор — я свой выбор сделал», — заключил Евкуров.
Ранее сообщалось, что Евкуров уходит в отставку.
Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года.