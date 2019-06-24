Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву
Грузинский парламентарий Георгий Ломая заявил, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» не поедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, депутаты не планируют посещать российскую столицу, хотя они получили приглашение, и их поездка была запланирована.
«На международном парламентском форуме должны были состояться встречи, как с абхазской, так и с осетинской стороной», — уточнил Ломая.
Однако, добавил парламентарий, после прошедших в Грузии протестов поездка отменяется.
Ранее сообщалось, что грузинские депутаты собрались в Москву.
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.