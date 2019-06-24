Пушков отреагировал на конфуз Климкина

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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что на саммите G20 в Осаке состоится встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам сенатора, Украина постоянно пытается «выйти на ринг» в чужой весовой категории, так как не имеет отношения к 20 ведущим странам.

«Климкину пора. Объявил о визите Зеленского на саммит G20 в Осаке, а в Японии об этом слыхом не слыхивали», — заявил Пушков.

Ранее пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков высказался о встрече Путина и Зеленского в Осаке на G20.