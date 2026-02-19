Двоих сотрудников сварочного цеха завода Evolute не нашли под завалами

В Липецкой области после обрушения крыши на заводе Evolute ищут двух сотрудников сварочного цеха. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Всего во время обрушения в цеху было порядка 50 человек. Восемь из них оказались под рухнувшей крышей, шестерых достали, остальных разыскивают», — говорится в публикации.

По данным канала, площадь обрушения составляет около пяти тысяч квадратных метров.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов. На месте работают спасательные службы, главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Информацию об обрушении крыши подтвердили в областном управлении МЧС.

«В ОДС ГУ МЧС России по Липецкой области поступила информация об обрушении кровли в сварочном цехе предприятия в Краснинском округе Липецкой области. Силы и средства направлены, информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении на его сайте от 14:11 мск 19 февраля.

