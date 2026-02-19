Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

Глава ВС РФ призвал узаконить рассылку судебных извещений через «Госуслуги»

Глава Верховного суда Краснов: извещения из суда должны приходить на «Госуслуги»
Верховный Суд Российской Федерации

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов призвал законодательно закрепить для граждан и организаций обязанность получать судебные письма и извещения через портал «Госуслуги», передает ТАСС.

Свое предложение Краснов высказал на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, в котором принимал участие также президент России Владимир Путин.

По словам главы Верховного суда, для повышения точности при определении адресата на «Госуслугах» необходимо задействовать базы данных налоговых органов.

Реализация этой меры позволит существенно упростить для граждан доступ к правосудию, исключить возможные злоупотребления, связанные с умышленными неявками в суд, а также сократить бюджетные расходы на рассылку бумажных извещений и документов, убежден Краснов.

Также на базе «Госуслуг» может появиться сервис знакомств с прицелом на создание семьи: такую идею выдвинул председатель комиссии ОП РФ по демографии и защите традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. Кроме того, по его словам, имеет смысл создать на той же платформе инструменты медиации семейных конфликтов и сервис консультационной поддержки для супружеских пар с особым вниманием к семьям участников СВО.

Ранее Госдума приняла законопроект о создании на «Госуслугах» специальной «тревожной кнопки» для борьбы с мошенничеством.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!