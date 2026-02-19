Глава ВС РФ призвал узаконить рассылку судебных извещений через «Госуслуги»

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов призвал законодательно закрепить для граждан и организаций обязанность получать судебные письма и извещения через портал «Госуслуги», передает ТАСС.

Свое предложение Краснов высказал на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, в котором принимал участие также президент России Владимир Путин.

По словам главы Верховного суда, для повышения точности при определении адресата на «Госуслугах» необходимо задействовать базы данных налоговых органов.

Реализация этой меры позволит существенно упростить для граждан доступ к правосудию, исключить возможные злоупотребления, связанные с умышленными неявками в суд, а также сократить бюджетные расходы на рассылку бумажных извещений и документов, убежден Краснов.

Также на базе «Госуслуг» может появиться сервис знакомств с прицелом на создание семьи: такую идею выдвинул председатель комиссии ОП РФ по демографии и защите традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. Кроме того, по его словам, имеет смысл создать на той же платформе инструменты медиации семейных конфликтов и сервис консультационной поддержки для супружеских пар с особым вниманием к семьям участников СВО.

Ранее Госдума приняла законопроект о создании на «Госуслугах» специальной «тревожной кнопки» для борьбы с мошенничеством.