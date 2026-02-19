В Британии выписали штраф пенсионеркам, пытавшимся отдать одежду на благотворительность

Британским пенсионеркам, оставившим на улице пакеты с одеждой для благотворительности, выписали штраф за загрязнение окружающей среды. Об этом пишет Mirrror.

В феврале 73-летняя Барбара Уилер и 84-летняя Маргарет Булл выставили вещи у своих домов в Тонбридже, графство Кент, для сбора благотворительной организацией Tree of Hope, помогающего детям с инвалидностью.

Две недели спустя обе женщины получили письма от имени городского совета, в которых говорилось, что они нарушили законы о загрязнении окружающей среды.

В письме, адресованном Уилер, содержались угрозы судебного преследования. Ей также посоветовали обратиться к адвокату, пригрозив в случае неявки в суд оштрафовать на £1000. Булл просто выписали штраф в размере £300, который необходимо было оплатить в течение 14 дней.

Недавно овдовевшие пенсионерки были потрясены решением властей. А Барбара, бабушка десятерых внуков, сказала, что из-за этого инцидента «не спит ночами». После жалоб штрафы отменили, теперь власти изучают случай для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

«Мы понимаем, насколько это расстроило жителей, и я искренне сожалею о причиненных им страданиях. <...> Борьба с незаконным сбросом отходов остается для нас важным приоритетом, однако очевидно, что эти благотворительные сборы не должны были привести к каким-либо действиям. Мы срочно изучаем обстоятельства, чтобы гарантировать, что это больше не повторится, и будем продолжать работать с жителями», — заявил в своем обращении Мэтт Боутон, глава районного совета.

