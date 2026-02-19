Суд арестовал министра культуры Башкирии Шафикову на два месяца

В Москве суд на два месяца арестовал министра культуры республики Башкортостан Амину Шафикову. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Шафиковой Амине Ивниевне», — сказано в сообщении.

Таким образом, чиновница будет под арестом до 17 апреля этого года.

О задержании Шафиковой стало известно 18 февраля.

Как сообщает «Ъ-Уфа», уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР). По предварительной информации СМИ, чиновнице вменяют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) из-за госзакупок подведомственных учреждений.

До этого под уголовное дело попал экс-министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев. По версии следствия, в 2024 году компания «ПромВоенСтрой», гендиректором которой был Кобытев после ухода с министерского поста, получила госзаказ на реконструкцию котельных и тепловых сетей военного городка. На эти цели было выделено 260 млн рублей.

Ранее ОПГ похитила 2 млрд рублей на поставках вещевой продукции в Минобороны России.