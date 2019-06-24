Матвиенко согласилась остаться в Совфеде

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко представлять интересы города в ведомстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, что Беглов предложил Матвиенко стать частью команды лидеров и представлять интересы Санкт-Петербурга в Совфеде.

Уточняется, что она приняла это предложение.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила уходящего в послы сенатора Дмитрия Мезенцева не говорить ей комплименты. После комплиментов Мезенцева Матвиенко заявила с улыбкой, что ее не провожают. Она отметила, что после таких слов «опять пойдут слухи», что с ней прощаются.