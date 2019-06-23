Экстренно госпитализировали посла Сербии в Белоруссии

Сербского посла в Белоруссии Велько Ковачевича на скорой увезли в больницу с подозрением на инсульт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство.

Как отмечается, послу 22 июня резко стало плохо, когда он провожал главу Сербии Александра Вучича в аэропорту.

В посольстве отметили, что дипломата пришлось срочно госпитализировать и в настоящее время он все еще находится в больнице.

Также подчеркивается, что точный диагноз Ковачевичу медики пока не поставили. Они наблюдают за его состоянием. Однако предполагается, что у посла мог быть инсульт.