В Петербурге проверят видео о фальсификациях при сборе подписей

Полиция начала проверку после публикации в интернете видеозаписи о возможных фальсификациях при сборе подписей в пользу Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В сообщении ведомства подчеркивается, что делать выводы пока преждевременно, передает «Интерфакс».

Ранее в интернете была опубликована видеозапись, на которой Беглов просит правоохранительные органы провести проверку а связи с появлением в сети видеозаписи о сборе подписей в его пользу.

«Мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое: либо это провокация, либо злой умысел, либо это какая-то глупость», - говорит Беглов на опубликованном видео.

В пятницу, 21 июня, петербургский штаб оппозиционера Алексея Навального опубликовал видео, на котором, как утверждают сторонники оппозиционера, подписные листы в поддержку Беглова заполняют из готовой базы людей с необходимыми персональными данными. В штабе заявляют, что это происходит в здании администрации Выборгского района.

1 июня Беглов подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для участия в выборах губернатора. Как самовыдвиженцу ему необходимо собрать порядка 76 тысяч подписей поддержки от жителей города. 20 июня в штабе Беглова «Интерфаксу» сообщили, что сбор подписей почти завершен.

Выборы губернатора пройдут в Санкт-Петербурге 8 сентября.