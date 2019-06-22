Разлад с Россией разочаровал Европу, признались в бундестаге
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что многие политики в Европе испытывают разочарование из-за плохих отношений с российской стороной. Об этом он сказал в интервью Die Hannoversche Allgemeine.
По словам Мютцениха, он разделает точку зрения федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера по поводу того, что нужно искать подход в отношениях с Россией.
«Если нам нужен европейский миропорядок, то нам просто необходимо привлечь к этому Россию», — сказал Мютцених.
Он заметил, что более реалистичный подход к ожиданиям от Москвы может привести к повторному сближению.
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