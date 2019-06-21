«Нечего на зеркало пенять»: Пушков об обвинениях лидера Грузии в организации протестов

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на сложившуюся обстановку в Грузии, где недавно прошли протесты. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, к выступлениям в стране причастны радикалы, несмотря на то, что грузинский лидер Саломе Зурабишвили обвинили в них Россию.

Он также отметил, что глава государства, видимо, не справляется со своими функциями, раз допускает такие безобразия в стране.

«Россия же здесь ни при чем. Нечего на зеркало пенять», — подчеркнул Пушков.

Ранее сообщалось, что Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов.

В четверг, 20 июня, во время МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано. Вечером радикалы и оппозиция начали штурмовать парламент.