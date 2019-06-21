Глава Грузии обвинила Россию в организации протестов и назвала врагом
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что российская сторона виновата в том, что в настоящее время происходит в Тбилиси и в стране. Об этом она написала в фейсбуке.
По мнению Зурабишвили, «России на руку» раскол страны и внутренние противостояния.
«Сегодня это ее самое известное оружие», — добавила Зурабишвили.
Также президент назвала Россию «врагом и оккупантом». Она отметила, что люди, одобряющие протесты в Грузии, на самом деле поддерживают политику Кремля.
Ранее сообщалось, что в Грузии в ходе протестов пострадали почти 70 человек.
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