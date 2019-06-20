16 человек пострадали во время митинга в Грузии

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В Грузии 16 человек пострадали в ходе митинга перед зданием парламента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Как отмечается, 12 человек получили ранения легкой степени тяжести, четверо — средней.

Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что спецназ начал разгонять митинг у парламента Грузии. Сначала он использовал дымовые шашки, а позже прибегнул к слезоточивому газу и резиновым пулям.

Сегодняшний штурм парламента Грузии произошел на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром, 20 июня, он сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано.

Вечером радикалы начали штурмовать парламент, к ним присоединилась оппозиция, выдвинувшая ультиматум.

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