16 человек пострадали во время митинга в Грузии
В Грузии 16 человек пострадали в ходе митинга перед зданием парламента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.
Как отмечается, 12 человек получили ранения легкой степени тяжести, четверо — средней.
Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что спецназ начал разгонять митинг у парламента Грузии. Сначала он использовал дымовые шашки, а позже прибегнул к слезоточивому газу и резиновым пулям.
Сегодняшний штурм парламента Грузии произошел на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром, 20 июня, он сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано.
Вечером радикалы начали штурмовать парламент, к ним присоединилась оппозиция, выдвинувшая ультиматум.
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