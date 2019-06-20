Путин рассказал, что решит проблему Донбасса

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Президент России Владимир Путин заявил, что нужно дать новым украинским властям шанс выйти на траекторию решения проблемы, а не их усугубления. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин добавил, что без прямого диалога и выполнения минских соглашений со стороны украинских властей проблему не решить.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин оценил работу украинского президента Владимира Зеленского, назвав ее «трагедией». Он также отметил, что Зеленский является талантливым человеком.