Меркель назвала условие снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ослабление антироссийских санкций возможны при условиях выполнения минских договоренностей. Данное заявление прозвучало на совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

«Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции», — сказала она.

Канцлер Германии отметила, что на переговорах лидеров ФРГ и Украины речь шла о продолжении, но никак не об усилении действующего санкционного режима.

Ранее сообщалось, что Меркель стало плохо на встрече с Зеленским.