Зеленский надеется на поддержку Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает Bild.
По его словам, Меркель обладает огромным опытом и является «сильной личностью».
Он также добавил, что украинцы надеются на поддержку Меркель в преодолении вызовов, которые стоят перед Украиной.
Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Запада в деле реализации структурных реформ.
Ранее сообщалось, что Зеленский призвал усилить санкции против России.