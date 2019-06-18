Зеленский надеется на поддержку Меркель

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает Bild.

По его словам, Меркель обладает огромным опытом и является «сильной личностью».

Он также добавил, что украинцы надеются на поддержку Меркель в преодолении вызовов, которые стоят перед Украиной.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Запада в деле реализации структурных реформ.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал усилить санкции против России.