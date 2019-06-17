Юнкер сделал заявление об отношениях с Россией
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнке заявил, что Европейский союз работает над новыми отношениями с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости»
Как сообщили в его пресс-службе, об этом он написал, выступая в Тюрингии.
По его словам, без России нет «архитектуры безопасности».
При этом он отметил, что осуждает присоединение Крыма к России, однако призвал не относиться к России враждебно.
Ранее вице-премьер Италии Маттео Салвини высказался об отношениях Запада и России.