МИД анонсировал соместную инициативу с КНР по корейскому урегулированию
В МИДе России анонсировали новую совместную инициативу Москвы и Пекина по Корейскому полуострову, сообщает ТАСС.
Как отметили в комментарии МИДа, глава министерства Сергей Лавров на встрече с южнокорейским коллегой Кан Гён Хва обсудит новую совместную инициативу России и Китая по корейскому урегулированию.
Там отметили, что инициатива двух стран подготовлена на основе дорожной карты 2017 года.
Она представляет собой план действий по комплексному урегулированию проблем полуострова.