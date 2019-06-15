МИД анонсировал соместную инициативу с КНР по корейскому урегулированию

В МИДе России анонсировали новую совместную инициативу Москвы и Пекина по Корейскому полуострову, сообщает ТАСС.

Как отметили в комментарии МИДа, глава министерства Сергей Лавров на встрече с южнокорейским коллегой Кан Гён Хва обсудит новую совместную инициативу России и Китая по корейскому урегулированию.

Там отметили, что инициатива двух стран подготовлена на основе дорожной карты 2017 года.

Она представляет собой план действий по комплексному урегулированию проблем полуострова.