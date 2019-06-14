Борис Джонсон признался в употреблении кокаина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/175/11673175/RIAN_3263542.HR.ru-pic905-895x505-70136.jpg">

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин. Об этом сообщает The Mirror.

На вопрос о том, когда именно он употреблял наркотическое вещество, Джонсон ответил, что это было в студенческие годы, когда ему было 19 лет.

Политик также отметил, что после этого случая больше не пробовал наркотики.

Отмечается, что раньше экс-главе британского МИДа уже задавали вопрос об употреблении наркотиков, однако тогда Джонсон ушел от ответа.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал об употреблении им марихуаны.