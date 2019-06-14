Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку

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Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на вице-председателя партии Владимира Чеботаря.

Представители партии считают, что такое решение частично способствует решению политического кризиса Молдавии.

«Мы предлагали партиям встретиться на переговорах, чтобы предложить им юридические решения», — заявил Чеботарь.

Он также добавил, что эти решения позволят партиям, которые создали коалицию, законно перенять руководство правительством, отметив, что Демократическая партия остается открытой к диалогу.

Ранее сообщалось, что Додон аннулировал указ о роспуске парламента.