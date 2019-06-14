МИД России прокомментировал атаки на танкеры

Российский МИД отреагировал на атаки на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно заявлению ведомства, Москва решительно осуждает подобные действия, независимо от того, кто за ними стоит.

Кроме того, МИД России призвал воздержаться от скоропалительных выводов, пока не будет завершено расследование, и быть более сдержанными.

В ведомстве также подчеркнули, что иранофобская линия Соединенных Штатов ведет к нагнетанию ситуации вокруг данного инцидента.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.