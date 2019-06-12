Трамп похвалил рассмотревших секретный документ у него в руках

Президент США Дональд Трамп похвалил журналистов, которые смогли прочитать секретный документ, который он держал в руках, передает РИА «Новости».

Он с иронией отметил, что уважает тех, кто смог прочитать содержание закрытой бумаги, которая держалась против света.

«Это не предусматривалось. Но неважно», — заявил Трамп.

Снимок, который помог расшифровать детали международной сделки, сделал журналист газеты Washington Post. Кадр был сделан во время того, как американский лидер размахивал листком.

Документ содержал отсылки к региональному плану по предоставлению убежища, а также предусматривал становление Мексики «безопасной третьей страной».