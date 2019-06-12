На прием к Путину в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

На церемонию вручения госнаград в Кремле пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова. Запись церемонии опубликована на сайте Кремля.

Девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов» сидела в первом ряду недалеко от президента Владимира Путина.

По данным СМИ, девушкой оказалась журналистка Анна Луганская, которая пришла на церемонию награждения своего отца пианиста Николая Луганского.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что Владимир Путин был в курсе ситуации с журналистом Голуновым и «дал все необходимые поручения».