Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.

Твиты были размещены в ответ на публикацию посла республики Ирак в России Хайдара Мансур Хади.

Сообщения были следующего содержания «Vk mho cucumber uovunpniophvoui» и «Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi».

В пресс- службе главы правительства уточняют, что ситуация выясняется.