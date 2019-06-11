Умер Павел Зеленков

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Умер депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков, сообщает ТАСС.

О его смерти сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Смерть Зеленкова была скоропостижной, добавил Милонов.

Причины в настоящее время неизвестны.

Зеленкову было 50 лет, он был членом фракции «Единая Россия».